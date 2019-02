Mens Kim Jong-un gør klar til at mødes med præsident Trump, lever mange nordkoreanere på sultegrænsen.

Mens Nordkoreas leder, Kim Jong-un, gør klar til at trykke hænder med USA's præsident, Donald Trump, står landet over for en truende humanitær katastrofe.

Det siger Kim Hartzner, der er generalsekretær i nødhjælps- og udviklingsorganisationen Mission Øst.

- Nordkorea står over for en truende katastrofe og har via FN sendt en appel om, at man mangler 1,4 millioner ton fødevarer, siger Kim Hartzner.

Mission Øst er en af blot 15 organisationer, der har adgang til det ellers meget lukkede land.

I august besøgte Kim Hartzner selv landet, og her kunne han ved selvsyn konstatere en af årsagerne til den udtalte mangel på fødevarer.

- Landet har været hjemsøgt af en række naturkatastrofer i form af lange tørkeperioder efterfulgt af kraftige tyfoner.

- Så store dele af sidste års høst af ris, majs og soja blev ødelagt, siger generalsekretæren.

- Når man dertil lægger, at landet har alt for lidt landbrugsjord i forhold til befolkningens størrelse, så har vi nu en situation, hvor mange mennesker risikerer at dø af sult, siger Kim Hartzner.

Manglen på fødevarer har medført, at der er rationering på eksempelvis ris.

I sidste uge blev den daglige ration på 583 gram ris per voksen per dag halveret, fortæller Kim Hartzner.

- Nu, da lagrene er ved at slippe op fra sidste års høst, så er man tvunget til at skære ned i rationerne.

- Det går særligt ud over børnene, siger Kim Hartzner.

I forvejen er 41 procent af befolkningen underernæret, og den aktuelle krise risikerer ifølge generalsekretæren at koste tusindvis af mennesker livet.

- Det er noget, der foregår skjult for omverdenen uden den fokus, som den samme situation ville have fået, hvis det eksempelvis var et andet sted i verden, siger Kim Hartzner.

Han håber, at mødet i Vietnam mellem Nordkoreas leder og USA's præsident kan bringe den udtalte fødevaremangel højere op på den internationale dagsorden.

Mission Øst er i øjeblikket i dialog med FN om, hvordan den danske nødhjælpsorganisation kan bidrage til at afhjælpe situationen i Nordkorea.

/ritzau/