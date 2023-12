En fejl på et fly sætter nu gang i en omfattende sikkerhedsprocedure verden over.

Boeing, en amerikansk flyproducent, har bedt adskillige flyselskaber om at tjekke deres 737 Max-jetfly igennem.

Det skriver CNN.

De mange sikkerhedstjek skyldes, at et unavngivet flyselskab fandt en bolt med en manglende møtrik i en rorstyringsmekanisme under et rutinetjek.

Og endelig har man fundet en bolt, som har ikke var strammet tilstrækkeligt. Dog på et fly, som ikke var leveret.

Ikke desto mindre har Boeing rettet henvendelse til flyselskaber med et 737 Max-jetfly:

»Det problem, der blev identificeret på det pågældende fly, er blevet løst. Af forsigtighedshensyn anbefaler vi, at operatører inspicerer deres 737 Max-fly og informerer os om eventuelle fund,« siger en talsmand for Boeing i en udtalelse ifølge CNN.

Samlet er der indtil videre leveret i underkanten af 1.400 fly i Max-serien.

Roret bliver anvendt til at kontrollere og stabilisere et fly under flyvning, skriver CNN.

Boeing har også informeret Federal Aviation Administration (FAA) om sagen.

Ifølge FAA tager det omkring to timer at gennemføre sikkerhedsproceduren. Proceduren består i at lede efter »en mulig løs bolt i rorets kontrolsystem«.

Og skulle der være noget at komme efter, vil FAA »overveje yderligere tiltag baseret på eventuelle opdagelser af løs eller manglende hardware«.

Vi skal ikke langt tilbage for at finde flystyrt, der involverede 737 Max-fly.

I 2018 styrtede et fly, som blev anvendt af Lion Air, ned i Indonesien. 189 personer omkom. Og i 2019 mistede 157 personer livet, da et fly anvendt af Ethiopian Airlines styrtede i Etiopien.

Begge flystyrt førte til et langvarigt forbud mod at flyve med 737 Max-fly verden over. Det blev siden ophævet i 2021.

Det var en softwarefejl i flyenes styresystem, der blev udpeget som årsagen til de to styrt. Under visse omstændigheder kunne softwaren presse flyets næse nedad, selvom piloterne forsøgte at rette flyet op.

Derfor blev der indført forbud mod at flyve med flytypen.

Siden arbejdede Boeing med at øge sikkerheden og fjerne fejlen, hvilket du kan læse mere om her.