3,4 millioner kroner for en kunstig befrugtning. Og så får det hvide forældrepar en datter, der udvikler klare asiatiske træk.

Et amerikansk forældrepar var mildest sagt forbavset over det resultat.

Og det blev ikke bedre, da en dna-test viste, at kvindens mand IKKE var faderen til barnet. Det har ført til en retssag mod fertilitetsklikken.

De er nu blevet skilt, men da de stadig var gift, henvendte Kristina Koedderich og Drew Wasilewski sig til fertilitetsfirmaet i 2012.

Kristina Koedderich med sine børn. Foto: Facebook Vis mere Kristina Koedderich med sine børn. Foto: Facebook

Datteren blev født i 2013, og 'et par år efter bemærkede de, at babyen begyndte at få asiatiske træk', som parrets advokat David Mazie fortæller avisen New York Post.

Dna-testen blev lavet i 2015, og den bekræftede, at der var '0% sandsynlighed' for, at den 49-årige Drew Wasilewski var den biologiske far til barnet.

Klinikkens uduelighed betød, at 'ægteskabet mellem Kristina og Drew Wasilewski brød sammen', hævdes det i den civile retssag.

Dommer Keith Lynott har i sidste måned beordret klinikken til at fremskaffe en liste over de mænd, som donerede sperm på det tidspunkt, parret benyttede faciliteten. Det sker for at finde ud af, hvem der egentlig er far til barnet.

Kristina Koedderich med sine to børn. Foto: Facebook Vis mere Kristina Koedderich med sine to børn. Foto: Facebook

Forældrene vil også gerne have at vide, hvem den biologiske far er. Så kan de finde ud af den nu seksårige piges genetiske historie.

Endelig er det også vigtigt at kende identiteten, hvis pigen, engang i fremtiden, vil have kontakt til sin rigtige far.

Parret søger en økonomisk erstatning, fordi klinikkens fejl har givet dem 'meget smerte, lidelse og permanent krænkelse'.

Ronn Torossian er talsmand for fertilitetsklinikken, og han siger, at den vil undersøge det skete meget grundigt.

Pengene, som parret betalte klinikken for befrugtningen, var formentlig kun 10 procent af det, de siger, hævdede han.