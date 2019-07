Fly kunne onsdag aften hverken lette eller lande i Gatwick-lufthavnen på grund af en fejl i systemerne.

Efter to timers tekniske problemer kunne Gatwick-lufthavnen uden for London atter sende fly på vingerne, efter at al trafik onsdag aften havde været suspenderet.

Det skyldtes et problem med systemerne i kontroltårnet, oplyser lufthavnen på Twitter.

Fra omkring klokken 18 dansk tid og to timer frem hverken lettede eller landede nogen fly i Gatwick. Mange af de fly, der skulle være ankommet til Gatwick, blev omdirigeret til andre lufthavne.

På Twitter undskylder Gatwick over for de tusinder af rejsende, der er påvirket af forsinkelser.

I december lukkede lufthavnen ned for al trafik i 30 timer, efter at droner var set flyve i området. Det skabte forsinkelser for omkring 140.000 passagerer, rapporterer BBC.

Gatwick, der ligger omkring 45 kilometer syd for det centrale London, er Storbritanniens næsttravleste lufthavn efter Heathrow.

I disse uger er der særligt travlt på grund af sommerferierejser.

/ritzau/