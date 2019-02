Flytrafikken i Norge er kaotisk fredag morgen, hvor alle flyafgange og ankomster har været aflyst på grund af en teknisk fejl. Selv om fejlen nu er rettet, er der stadig forsinkelser.

Fejlen betød, at der i flere timer hverken lettede eller landede fly i vores naboland mod nord.

Det oplyser den statsejede virksomhed Avinor i en pressemeddelelse. De oplyser også, at fejlen nu er rettet, og at flyene er begyndt at flyve igen.

Avinor står for driften af lufthavne og flyvepladser i Norge.

Flere norske medier skriver, at fejlen lå uden for Norge, og at den opstod i det system, der normalt giver Avinor informationer om lufttrafikken.

»Vi arbejder på højtryk med at løse fejlen, som ligger i England,« sagde kommunikationschef i Avinor, Gurli Ulverud, til den norske avis Dagbladet tidligt fredag morgen.

Ifølge hende opstod fejlen i løbet af natten, og de første varsler om, at noget var galt begyndte omkring klokken fire natten til fredag.

Selv om fejlen nu er rettet, og flytrafikken igen kan afvikles, vil der være forsinkelser resten af dagen, oplyser Avinor.