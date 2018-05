450.000 britiske kvinder blev ikke som planlagt indkaldt til screeninger for brystkræft.

London. Storbritanniens sundhedsminister, Jeremy Hunt, siger onsdag, at myndighederne har opdaget en alvorlig fejl i et nationalt program for screening for brystkræft, hvor 450.000 kvinder ikke som planlagt blev indkaldt til screeninger.

Fejlen kan have medført, at op til 270 kvinders liv blev forkortet.

- En hasteindsats, der skulle rette op på fejlene, er afsluttet, siger Hunt.

- Vi undskylder for den alvorlige fejl, siger Hunt, som henviser til, at der var tale om en fejl i computersystemets algoritme.

En uafhængig undersøgelse er sat i værk, oplyser sundhedsministeren.

- Vores bedste bud på, hvor mange det har skadet, er mellem 135 og 270 kvinder.

- Det er tragisk, at der sandsynligvis ville være nogle i denne gruppe, som ville være i live i dag, hvis denne fejl ikke var sket, siger den britiske sundhedsminister.

/ritzau/Reuters