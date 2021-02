Et fedtbjerg, der vejede lige så meget som en bungalow, er blevet fjernet fra en kloak i den britiske hovedstad London.

Det tog arbejderne 14 dage at få fjernet den slimede masse. Det skriver Sky News.

Blokaden, som fedtbjerget lavede, bestod af olie og fedt sammen med våde servietter, bleer og bomuldsknopper.

Den befandt sig under en gade, kun få hundrede meter fra finansdistriktet Canary Wharf.

Der arbejdes på at fjerne fedtbjerget. Foto: Thames Water Vis mere Der arbejdes på at fjerne fedtbjerget. Foto: Thames Water

Thames Water var sammen med et rengøringsfirma to uger om at få fjernet alt snavset. Fedbjerget kunne have fået spildevand til at flyde over og ind i folks ejendomme.

De måtte bruge højtryksspulere og håndholdte værktøjer for at hakke sig vej gennem fedtbjerget. Det stank som en mellemting mellem et festivaltoilet og råddent kød.

»Det var et stort, ulækkert fedtbjerg. Det kostede os masser af knofedt og teamwork at fjerne det,« siger Matt Rimmer fra Thames Water.

»Vore strålende medarbejdere var i stand til at fjerne den store blokade, før den lavede store problemer. De kæmpede med særdeles vanskelige forhold undervejs.«

Det tog to uger at få bugt med fedtbjerget i Londons kloakker. Foto: Thames Water Vis mere Det tog to uger at få bugt med fedtbjerget i Londons kloakker. Foto: Thames Water

Fedtbjerget har fået embedsmændene til at bede folk om at være mere opmærksomme på, hvad de skyller ud i toilettet.

Fedtbjerge er blevet et almindeligt problem i store byers kloakker.