Modsat to andre vacciner, der allerede er godkendt i USA, kræver Johnson & Johnsons vaccine kun én dosis.

Et panel af rådgivere for USA' lægemiddelstyrelse, FDA, har fredag enstemmigt stemt for at godkende en covid-19-vaccine fra den amerikanske medicinalgigant Johnson & Johnson til nødbrug i USA.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig oplyser seniorrådgiver i Det Hvide Hus Andy Slavitt, der rådgiver regeringen om coronapandemien, at FDA vil mødes allerede lørdag for at færdiggøre godkendelsen.

- En tredje vaccine, der er sikker og effektiv, er gode nyheder, skriver han på Twitter.

Det rådgivende panel består af læger, eksperter i smitsomme sygdomme og forskere. De mener samstemmende, at fordelene ved Johnson & Johnsons vaccine opvejer risiciene hos personer på 18 år og derover.

Panelets anbefalinger er ikke bindende, mens eksperternes råd bliver ofte fulgt.

Johnson & Johnson har tidligere oplyst, at selskabet vil være i stand til at levere mellem tre millioner og fire millioner vaccinedoser i næste uge, hvis selskabets covid-19-vaccine som ventet bliver godkendt til nødbrug i USA.

Johnson & Johnson ansøgte om en nødgodkendelse 4. februar.

I slutningen af januar konkluderede en rapport, at Johnson & Johnsons vaccine, der modsat de fleste andre covid-19-vacciner kun kræver en enkelt dosis, er 66 procent effektiv over for virusset.

- Dette er en pandemivaccine, der kan gøre en forskel med en enkelt dosis, har Paul Stoffels, der er forskningschef for Johnson & Johnson, tidligere sagt ifølge The New York Times.

De to andre vacciner, der allerede er blevet godkendt i USA, kræver to doser for at opnå den fulde beskyttelse mod coronavirusset.

Det gælder vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, der har en effekt på henholdsvis 95 og 94,1 procent.

USA har indgået en aftale med Johnson & Johnson om at købe 100 millioner doser af selskabets vaccine for en milliard dollar og mulighed for at købe yderligere 200 millioner doser.

/ritzau/