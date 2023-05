Mystikken var stor, da FBI forleden foretog en storstilet ransagning i bygningskomplekset Trump Towers på Sunny Isles Beach ved Miami.

Nu er der kommet en afklaring på, hvad årsagen var.

Ifølge Miami Herald gik de føderale agenter efter Oleg Sergeyevich Patsulyas bolig.

For samtidig med ransagningen blev russeren anholdt i den anden ende af USA, i Phoenix, har det vist sig.

Sammen med forretningspartneren Vasilii Sergeyevich Besedin, som også er blevet anholdt, er han mistænkt for at have solgt maskindele til fly – til russiske flyselskaber. Og det er ikke tilladt på grund af sanktionerne som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Oleg Sergeyevich Patsulya og Vasilii Sergeyevich Besedin er også under mistanke for hvidvaskning af penge.

Ifølge retsdokumenter, der nu er offentliggjort, rejste makkerparret i september sidste år fra Miami til Phoenix med en bestillingsliste over løsdele, som flere russiske flyselskaber havde brug for.

Hvis de to russere bliver dømt skyldige kan de risikere en fængselsstraf på 20 år for den ulovlige eksport til Rusland og en tilsvarende dom på 20 år for hvidvaskningstiltalen.