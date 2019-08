FBI undersøger nu den amerikanske pædofilianklagede Jeffrey Epsteins død.

Det fortæller nyhedsbureauet AFP.

Han blev fundet død i sin celle, hvor han angiveligt havde begået selvmord, skriver flere internationale medier.

I juli 2019 blev Jeffrey Epstein varetægtsfængslet, efter han blev anklaget for at have etableret et pædofilinetværk, hvor han handlede og misbrugte mindreårige. Det gjorde han angiveligt i perioden 2002 til 2005.

Jeffrey Epstein var tidligere kapitalforvalter og var tidligere gode venner med den forhenværende præsident Bill Clinton og den nuværende præsident, Donald Trump.

Han blev efter sigende tidligere i sin varetægtsfængsling fundet med skader på sin krop.

Han blev herefter overvåget for at undgå en lignende situation.