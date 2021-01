FBI arbejder fortsat videre efter onsdagens stormvejr i Washington. Og til en af sagerne beder de nu om hjælp.

Nemlig sagen vedrørende det sprængstof, der først blev fundet ved det Republikanske National Komités hovedkontor – og efterfølgende ved det Demokratiske National Komités hovedkontor.

Informationer, der kan føre FBI videre med disse sager, vil blive belønnet med en dusør på 50.000 dollar – på dansk svarende til lidt over 300.000 kroner.

Det skriver amerikanske medier, blandt andre CNN.

#FBIWFO is offering a reward of up to $50K for info leading to the location, arrest & conviction of the person(s) responsible for the pipe bombs found in DC on Jan. 6. https://t.co/q9pdw6Rnoy pic.twitter.com/aQ7Vz4uydO — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021

Og trods en storstilet efterforskning, er det altså ikke lykkedes at komme videre for nuværende.

Ifølge en efterlysning udsendt af FBI kom de første meldinger om et bomberør ved det Republikanske National Komités hovedkontor klokken 13 lokal tid.

En lignende alarmering fik FBI et kvarter senere – denne gang ved det Demokratiske National Komités hovedkontor.

I første omgang blev det meldt ud, at der var fundet sprængstof – et bomberør – ved i kontorbygninger. Rørene blev efterfølgende destrueret af eksperter.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med bomberørene.

Stormvejret mod Kongressen skete dog ikke uden konsekvenser.

En kvinde, der blev skudt af en politibetjent, døde efterfølgende af sine kvæstelser, mens tre andre under protesterne døde som følge af 'komplikationer', heriblandt en politibetjent.

Derudover blev adskillige såret efter urolighederne, der først blev stoppet efter flere timer.