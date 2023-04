Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hemmeligheder om Ukraines planer for en forårs-modoffensiv mod Rusland, USAs spionage af allierede lande og uenigheder mellem Washington og europæiske lande om oprustning af Ukraine.

Alle disse ting, og meget mere, har der været skrevet om i de hemmeligstemplede dokumenter fra Pentagon, som i denne måned begyndte at cirkulere på sociale medier som Twitter, Telegram og 4chan.

Der har de selvsagt intet at gøre, og mange har spurgt sig selv, hvilke konsekvenser det vil få, at alle disse informationer er sluppet ud. Mange har også spurgt, hvem der er ansvarlig for lækket.

Nu har FBI så stormet den 21-årig Jack Teixeira hjem. Han er en del af Massachusetts Air National Guard, og han skulle have været lederen af det onlineforum, som hedder Thug Shaker Central, hvor de hemmelige informationer er blevet delt.

USAs justitsminister, Merrick Garland, har ifølge Reuters bekræftet, at Jack Texeira er anholdt. Han skal fremstilles for en dommer i Boston.

Tidligere torsdag, da mandens identitet fortsat var ukendt, skrev The Washington Post en længere artikel om personen, der formodes stå bag.

Ifølge dem er bagmanden, som i artiklen blot bliver kaldt OG, tidligere ansat på en amerikansk militærbase.

Mediet har talt med en ven af OG, en ung mand under 18 år, som kender ham gennem Discord – et online chatforum – hvor han sidste år begyndte at dele beskeder, som så ud til at være transskriberinger af dokumenter med klassificerede oplysninger.

Der skulle have været omkring to dusin medlemmer af chatrummet.

»Han er en klog person. Han vidste, hvad han gjorde, da han delte de transskriberede dokumenter. Det var på ingen måde en fejl,« siger vennen, som forklarer, at OG gjorde det, fordi han, med sine egne ord, ville holde dem informeret om, hvad der foregik.

OG skulle have transskriberet og delt mere end 100 klassificerede dokumenter, men da han til sidst blev træt af dette, begyndte han at dele billeder, han havde taget af dokumenterne.

The Washington Post har talt med endnu et medlem af Discord-serveren, som bekræfter, at han har læst mange af de samme transskriberinger.

OGs unge ven har også delt en video med mediet, som viser OG.

I den ses OG på en skydebane med sikkerhedsbriller og høreværn, mens han holder en riffel. Her råber en række racisme og antisemitiske ord til kameraet, før han affyrer flere skud mod sit mål.

Den unge ven fortæller også, at han var imponeret over OGs nærmest profetiske evne til at forudsige store begivenheder, før de blev tophistorier i alverdens medier.

Han mødte OG for omkring fire år siden på en anden server for fans af Oxide, som er en populær youtuber, der streamer videoer om blandt andet våben.

De blev dog hurtigt enige om, at serveren var for overfyldt, og sådan blev den Discordserver, hvor de hemmeligheder informationer blev delt, til. Der opstod et tæt bånd mellem serverens medlemmer, men OG styrede også med hård hånd og forventede, at medlemmer læste de informationer, han delte.

»Han blev vred og sagde flere gange, at hvis vi ikke reagerede på dem (de klassificerede informationer, red.), ville han holde op med at sende dem.«

Det var herfra, han begyndte at dele billeder i stedet for transskriberinger. Billeder, som nu er nået vidt og bredt ud til millioner af mennesker.

Efter lækket blev kendt er Discordserveren blevet lukket ned, og FBI og Pentagon startede efterforskninger for at finde ud af, hvem der står bag.

Discord har meddelt, at de samarbejder med myndighederne.

Torsdag kom præsident Joe Biden med sin første udmelding på det alvorlige læk.

»Som I ved, er der en kæmpe efterforskning i gang. Både i efterretningstjenesterne og i justitsministeriet. Og de nærmer sig.«

Lyt til B.T.s krimi-podcast 'På Fersk Gerning' herunder eller der, hvor du normalt lytter til podcast: