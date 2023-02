Lyt til artiklen

FBI søger nu hjælp hos offentligheden, efter tre studerende mandag er blevet dræbt i et masseskyderi.

Skyderiet fandt sted ved aftentid på det amerikanske universitet Michigan State University. Tirsdag beder FBI på Twitter nu offentligheden om billeder eller video, de måtte have taget fra skyderiet.

»Vi vil for fremtiden fortsætte med at arbejde på at nedbringe trusler som denne og prøve at gøre Michigan så sikkert, som vi kan, for familier,« lyder det fra en talsperson i FBI under en briefing.

Foruden de tre døde er fem er såret.

Til CNN fortæller en studerende, der var tilstede under skyderiet, at han sammen med en gruppe medstuderende barrikerede sig bag tunge møbler på universitetes bibliotek for at undgå at blive ramt af skud.

Personen bag skyderiet er blevet identificeret som en 43-årig mand, Anthony Dwayne McRae, som sluttede af med at skyde og dræbe sig selv, skriver amerikanske CNN.

Manden har ingen forbindelse haft til universitetet, og myndighederne efterforsker stadig et muligt motiv.

Han boede i Michigan med sin far, som tirsdag udtalte til CNN, at sønnen var blevet »bitter, isoleret og ondsindet«, efter hans mor døde af sygdom for to år siden:

»Han stoppede med at passe på sig selv. Hans tænder faldt ud, han stoppede med at klippe sit hår. Han lignende en ulvemand,« siger han til CNN.

Faren siger også, at hans søn havde svært ved at fastholde et arbejde.

Anthony Dwayne McRae er tidligere i 2019 blevet anholdt og kendt skyldig i at bære et skydevåben uden tilladelse, skriver CNN.