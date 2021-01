En brandslukker kastet af en nu anholdt mand ramte tilsyneladende hele tre betjente i Kongressen.

En 55-årig pensioneret brandmand, der mistænkes for at have kastet en brandslukker mod politiet i kongresbygningen i Washington D.C. i sidste uge, er anholdt.

Det bekræfter USA's justitsministerium torsdag.

Under urolighederne døde en politimand, Brian Sicknick, der blev slået flere gange med en brandslukker.

Den 55-årige mistænkes dog ikke for at stå bag drabet på betjenten, skriver Wall Street Journal.

Men ifølge retsdokumenter er han blevet optaget på en video, hvor han kaster noget, der ligner en brandslukker.

- Genstanden ser ud til at ramme en betjent, der har hjelm på, i hovedet. Derpå preller genstanden af og rammer en anden betjent, der ikke havde hjelm på, i hovedet. Genstanden preller så af en tredje gang og rammer en tredje betjent, der har hjelm på, i hovedet, lyder det i dokumenterne.

Den 55-årige mand sigtes nu for tre punkter, heriblandt vold mod politiet, og vil blive fremstillet for en dommer senere torsdag lokal tid.

FBI har endnu ikke oplyst noget om, hvem der er mistænkt i sagen om Brian Sicknicks død men har blot sagt, at efterforskningen er i gang.

Det amerikanske justitsministerium har indtil videre rejst over 70 sigtelser, siden mange af præsident Donald Trumps tilhængere løb stormløb mod Kongressen onsdag i sidste uge.

De forsøgte at forhindre Kongressen i formelt at godkende Joe Biden som vinder af præsidentvalget i november sidste år.

Mange af de mennesker, der indtil videre er anholdt og sigtet, er blevet genkendt på nogle af de mere end 100.000 fotos og videoer, som FBI er ved at gennemgå.

Efter Trump-tilhængerne havde angrebet Kongressen, forlod mange af dem stedet uden at blive anholdt. Derfor har politiet efterfølgende skullet identificere og finde dem.

/ritzau/Reuters