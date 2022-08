Lyt til artiklen

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump kræver nu dokumenter tilbageleveret.

Det sker, efter FBI i sidste uge ransagede Donald Trumps hjem Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida. Her skulle FBI have været på udkig efter klassificerede dokumenter fra hans tid som præsident.

Men nu kræver han på sit eget sociale medie Truth Social, at dokumenterne bliver returneret til ham.

»Jeg anmoder respektfuldt om, at disse dokumenter straks returneres til det sted, hvorfra de blev taget, tak,« skriver Donald Trump på det sociale medie.

Det var den amerikanske justitsminister, Merrick Garland, der tog beslutningen om, at Donald Trumps villa skulle ransages.

»Jeg godkendte personligt beslutningen om at søge en ransagningskendelse i denne sag,« har han tidligere sagt til journalister, men her ville han ikke svare på yderligere spørgsmål.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har tidligere beskrevet den noget kaotiske situation som historisk og farlig.

»Det er meget bemærkelsesværdigt, at folkevalgte, som selv er en del af det amerikanske politiske system, nu offentligt melder ud, at man ikke længere har tillid til, at det amerikanske demokrati virker,« sagde Jakob Illeborg.

»Det er meget farligt, og demokratiet kommer til at stå sin prøve nu. Jeg frygter virkelig for den potentielle udvikling herfra. Det kan meget nemt ende i vold,« fortalte han.