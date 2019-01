Motivet bag USA's største masseskyderi forbliver et mysterium. FBI lukker sagen uden svar.

I mere end et år har det føderale politi i USA, FBI, forsøgt at forstå, hvorfor den 64-årige Stephen Paddock 1. oktober 2017 åbnede ild fra et hotelværelse på 32. sal mod over 22.000 koncertgængere i Las Vegas.

Men tirsdag gav FBI op og lukkede sagen uden at forstå Paddocks motiv.

- Det handlede ikke om MGM, Mandalay Bay eller noget andet kasino eller hotel, siger Aaron Rouse, der har stået i spidsen for FBI's efterforskning.

- Det handlede om at gøre maksimal skade og opnå en form for udødelighed.

Med sine skud, der blev affyret fra hotellet Mandalay Bay, dræbte Paddock 58 mennesker og sårede mange hundrede.

Da lokalt politi nærmede sig hans hotelværelse, skød han sig selv.

I sin rapport skriver FBI, at der ikke findes noget enkeltstående motiv bag Paddocks handlinger. Hans psykiske og fysiske helbred beskrives som nedadgående.

FBI har fundet ud af, at Stephen Paddocks formue var skrumpet, og han havde svært ved at komme overens med at ældes.

Han var fascineret og inspireret af sin fars ry som en bankrøver, der engang optrådte på FBI's liste over mest eftersøgte kriminelle i USA.

- Hans beslutning om at dræbe mennesker, mens de blev underholdt, var i tråd med hans personlighed, står der i FBI's rapport.

Ifølge FBI står ingen gruppe bag Paddock. Han er heller ikke - som andre - inspireret af ekstreme grupper. Der er ikke efterladt noget manifest eller selvmordsbrev, selv om det ifølge FBI var Paddocks plan at tage sit eget liv.

Stephen Paddocks 58 drab er det mest dødelige masseskyderi i USA's moderne historie.

En af de personer, der blev ramt men overlevede Paddocks skud, er Kimberly King. Hun fortæller, at hun er ligeglad med, hvorfor Paddock udførte sit angreb.

Ifølge Kimberly King var han "bare et syg person".

- Hvordan fik han muligheden for at gøre det? Det er det, som gør mig ophidset, siger hun.

- Hvordan kunne det ske, og hvordan kunne vi lade det ske?

Stephen Paddock var pensioneret efter en karriere som postmand, revisor og ejendomsinvestor. Han havde en pilotlicens og var glad for at spille videopoker for tusinde af dollar.

Hans lillebror kalder ham "kongen af mikro-aggressioner" og beskriver ham som narcissistisk, detaljeorienteret og rastløs nok til at planlægge et angreb, der ville gøre ham berygtet.

Ifølge lokalt politi var han en ensom karakter uden religiøse eller politiske tilknytninger. Paddock begyndte angiveligt at skrabe våben til sig omkring et år før sit angreb.

De sidste to år før angrebet brugte han 1,5 millioner dollar og distancerede sig fra sin kæreste og familie.

To uger før angrebet sendte han sin kæreste på besøg hos hendes familie i Filippinerne og sendte hende 150.000 dollar, mens hun var der.

