Hun stopper op bag i bussen et øjeblik og venter tålmodigt på, at det er hedes tur til at komme ud.

Overvågningskameraet fanger hende, mens hun retter på et par hårlokker og sørger for, at halskæden sidder, som den skal.

FBI i Charlotte har offentliggjort videoen med den 11-årige Madalina Cojocari på vej ud af skolebussen.

Billederne viser ifølge forbundspolitiet de sidste kendte billeder af den forsvundne pige.

»Det er sidste gang, efterforskere har kunnet fået bekræftet af uafhængige kilder, hvornår Madalina sidst blev set,« skriver FBI Charlotte på Twitter.

Billederne er fra 21. november i år omkring klokken fem om eftermiddagen og altså blot to dage før, skolepigen forsvandt.

»Vi søger yderligere vidner uden for familien for at indsnævre den nøjagtige tidslinje for, hvornår hun forsvandt,« skriver politiet.

Sagen om Madalina her vakt opsigt i USA.

This is the last time investigators have independent confirmation of when Madalina was last seen. She got off the bus on 11-21-22, at 4:59 p.m. We are seeking additional witnesses outside of the family to narrow down the exact timeline of when she disappeared. #FindMadalina pic.twitter.com/dkStKHmjjB — FBI Charlotte (@FBICharlotte) December 20, 2022

Ikke nok med, at hun er meldt savnet og tilsyneladende som sunket i jorden.

Der gik også næsten tre uger, fra Madalina forsvandt, til hendes familie meldte hende savnet.

Og de gik ikke til politiet, men orienterede derimod pigens skole.

Kort efter blev både moderen, Diana Cojocari, og stedfaderen Christopher Palmiter, anholdt i sagen.

Sagen om den savnede Madalina har vakt stor opsigt.

De er nu begge sigte for ikke at have meldt deres datter savnet.

Siden har det lokale politi indhentet forstærkninger fra efterforskningsbureauerne FBI og SBI i et forsøg på at finde hende.

»Vi er nødt til at sikre os, at vi har talt med alle de personer, der kan have information om Madalina, for at hjælpe os med at skabe en nøjagtig tidslinje for, hvornår hun sidst blev set,« oplyste politiet i et opslag på Facebook mandag, hvor man også oplyste, at man forfulgte 'en række spor'.

»Der er ikke noget, vi ikke vil gøre, for at finde Madalina,« lyder det fra politiet.