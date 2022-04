Det er nordkoreanske hackere, der står bag et historisk stort tyveri af kryptovaluta.

Sådan lyder det nu fra det amerikanske forbundspoliti, FBI.

»Gennem vores undersøgelser har vi kunnet bekræfte, at Lazarus-gruppen og APT38, cyber-grupperinger associeret med DPRK (Nordkorea, red.), står bag tyveriet, skriver FBI på Twitter.

Angrebet skete 23. marts i computerspillet Axie Infinity, hvor brugere også kan handle med kryptovaluta.



Her blev der stjålet, hvad der svarer til 615 millioner dollar – eller 4,2 milliarder kroner.

FBI skriver samtidig, at de også mener at den nordkoreanske hackergruppe står bag et tyveri af et lignende beløb i kryptovalutaen ethereum den 29. marts.

Det er langt fra første gang, at USA beskylder Nordkorea for at begå cyberangreb.

Sidste år sigtede USA tre personer fra Nordkorea for at have planer om at stjæle og afpresse sig til mere end 1,3 milliarder dollar – godt otte milliarder kroner – i kryptovalutaer og traditionelle valutaer fra banker og andre virksomheder rundt om i verden.



De tre personer arbejdede ifølge det amerikanske justitsministerium for Nordkoreas militære efterretningstjeneste.

I forbindelse med offentliggørelsen af sigtelserne sagde John Demers, der er leder af justitsministeriets afdeling for bekæmpelse af cyberkriminalitet, at »Nordkorea er blevet et forbrydersyndikat med et flag« og at de nordkoreanske hackere var blevet »verdens førende bankrøvere.«

Center for Cybersikkerhed, der er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste, nævner i deres seneste vurdering af cybertruslen mod Danmark Nordkorea som et af de lande, der bruger cyberkriminalitet for at fremme deres strategiske interesser.

Nordkorea bruger blandt andet pengene til at understøtte Nordkoreas atomprogram.



Centeret vurderer, at nordkoreanske hackergrupper har angrebet organisationer, der handler med kryptovaluta, i mere end 30 lande.