For en uges tid siden lukkede det amerikanske forbundspoliti FBI pludselig det lille observatorium Sunspot i New Mexico i USA.

Den eneste forklaring har været, at observatoriet er lukket af 'sikkerhedsmæssige årsager,' hvor man så igen kan spørge sig selv, hvilken trussel et lille observatorium i New Mexico kan udgøre.

Den pludselig lukning har været det pure guf for amerikanske konspirationsteoretikere, som har fundet alverdens forklaringer på, hvorfor man pludselig skulle lukke observatoriet.

En forklaring har været, at kineserne har hacket observatoriet og spionerer på en missilbase, som angiveligt ligger i nærheden.

Chinese spying on nearby White Sands Missile Range via the observatory’s antennae array? Was the adjacent Post Office was used to exfil stick-drives of telemetry data from White Sands Missile Range sourced thru the observatory antennae array. @NatSolarOrbs #soho #Sunspot — Laura Conroy (@Lconroy69) September 12, 2018

Andre forklaringer lyder på, at observatoriet har opfanget kommunikation fra andre civilisationer i rummet, at der testes superlaserkanoner, at der er observeret ufoer derfra mm.

Sunspot observatoriet kom selv med en erklæring nogle dage efter den mystiske lukning, som kun bidrog til spekulationerne.

Der stod bare, at der var blevet taget en beslutning om at lukke observatoriet af sikkerhedsårsager. Desuden håbede indehaverne på at offentligheden ville komme på besøg, når de på et tidspunkt genåbnede.

Der er anvendt store mængder kviksølv til konstruktionen af observatoriet, men det er blevet afvist, at lukningen skyldes en læk af kviksølv.