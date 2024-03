En 43-årig tidligere informant for FBI meldes anholdt og anklaget for at have afgivet falsk forklaring.

En tidligere informant for FBI er blevet tiltalt for at lyve om USA's præsident, Joe Biden, og om hans søn Hunter Biden.

Det siger David Weiss, der er særlig efterforsker i en sag mod Hunter Biden, torsdag.

Mere specifikt skal den tidligere informant være blevet tiltalt for at lyve om Joe Biden og Hunter Bidens medvirken i forretningsaftaler med det ukrainske energiselskab Burisma Holdings.

I en udtalelse siger den særlige efterforsker David Weiss, at en føderal storjury har rejst tiltale mod den 43-årige Alexander Smirnov, som er anklaget for at have afgivet falsk forklaring og for at "skabe en falsk og fiktiv fortælling" i forbindelse med en FBI-efterforskning.

Smirnov blev anholdt onsdag i lufthavnen Harry Reid International i storbyen Las Vegas i den amerikanske delstat Nevada. Her var han netop vendt tilbage til USA efter at have været i udlandet.

En føderal storjury er et slags nævningeting nedsat af anklagemyndigheden.

Selskabet Burisma og Hunter Bidens rolle i det kom under lup, efter at blandt andet den tidligere præsident Donald Trump hævdede, at Joe Biden på uretmæssig vis havde forsøgt at pleje sin søns forretningsinteresser i Ukraine.

Det Hvide Hus har afvist de påstande.

Hunter Biden sad i Burismas bestyrelse fra 2014 til 2019. I nogle af de år tjente hans far som vicepræsident under den tidligere præsident Barack Obama.

Sagen drejer sig om, at Smirnov har hævdet, at han i 2017 talte med ejeren af Burisma om selskabets ønske om at opkøbe et amerikansk firma.

I anklageskriftet lyder det, at han i 2020 afgav falsk forklaring, da han berettede om to møder, han i 2015 eller 2016 skal have haft med forretningsmænd med forbindelse til Burisma.

Her skal de ifølge Smirnov have sagt, at de havde hyret Hunter Biden til at "beskytte os, gennem sin far, fra alle mulige slags problemer."

I dette tilfælde var der ifølge anklagerne tale om en falsk forklaring.

Smirnov har ifølge anklagerne også løjet om, at Burisma-cheferne skal have betalt 5 millioner dollar - omkring 35 millioner kroner - hver til Joe Biden og Hunter Biden, mens Joe Biden var vicepræsident.

Det skal også være sket, så Hunter Biden "kunne tage sig af alle problemerne gennem sin far."

Det vides ikke, hvordan Smirnov forholder sig til anklagerne.

