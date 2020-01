Prins Andrew er blevet indkaldt til en samtale i efterforskningen af den afdøde milliardær Jeffrey Epstein.

Det bekræfter den amerikanske anklager Geoffrey Berman til ABC News.

Det er retten i New York og FBI, som i samarbejde har kontaktet prins Andrew og hans advokater, hvor man forgæves har forsøgt at indkalde prins Andrew til en samtale.

»På nuværende har prins Andrew leveret nul samarbejde«, siger Geoffrey Berman til mediet.

FBI efterforsker i øjeblikket den afdøde Jeffrey Epstein for sexslaveri og salg af mindreårige.

Og netop Prins Andrew, som havde et tæt forhold til Epstein, er blevet beskyldt for at have benyttet sig af Jeffrey Epsteins sexslaver.

Blandt andet er han anklaget for at have forgrebet sig på en dengang 17-årige pige i 2001 og 2002.

Prinsen har indtil videre afvist alle anklager og tilmed sagt, at han var klar til at samarbejde med politiet, hvis han kunne bidrage til efterforskningen.

Sagen og anklagerne fik prins Andrew, som er dronning Elizabeths næstyngste søn, til at trække sig fra sine officielle forpligtelser i en periode. Det gjorde han i november sidste år.

Over for ABC News ønsker Geoffrey Berman ikke at uddybe, hvad de helt konkret ønsker at tale med prinsen om.

Det fremgår ikke, at prins Andrew skulle være mistænkt i forbindelse med efterforskningen. Historien melder heller ikke noget om, at prinsen skulle være indkaldt til en afhøring. Han er i stedet indkaldt til en 'samtale', som tidligere nævnt.

Jeffrey Epstein tog sit eget liv i en fængselscelle på Manhattan tilbage i august. På det tidspunkt var han anholdt og ventede på, at hans sag kom for retten.