FBI ligger ifølge flere medier inde med optagelser lavet af præsident Donald Trumps tidligere advokat.

New York. Michael Cohen, som i mange år var advokat for forretningsmanden Donald Trump, optog i hemmelighed en samtale, han havde med Trump om at betale en tidligere Playboy-model.

Det skriver avisen The New York Times.

Samtalen fandt sted to måneder inden, Trump i 2016 blev valgt som USA's præsident.

Den tidligere model, Karen McDougal, hævder, at hun indledte en affære med Trump i 2006. Det var kort tid efter, at Trumps kone, Melania, havde født parrets søn, Barron.

Ifølge Karen McDougal varede affæren med byggemilliardæren fra New York et års tid. Hun har også tidligere sagt til tv-stationen CNN, at Trump har forsøgt at betale hende for sex.

Trump benægter, at han har haft en affære med hende.

Michael Cohens optagelse er nu i forbundspolitiet FBI's hænder efter en ransagning på Cohens kontor tidligere i år, hvor FBI beslaglagde en række mulige beviser.

New York Times citerer advokater og andre kilder med kendskab til den hemmelige optagelse. Også nyhedsbureauet AP har talt med en kilde med kendskab til optagelserne.

Cohen er under efterforskning på grund af blandt andet udbetalinger, som menes at have fundet sted til kvinder, der kunne skade Trump i valgkampen, hvis de gik offentligt ud og fortalte deres historier.

Advokaten er ikke sigtet for noget. Men FBI mistænker, at der i forbindelse med disse udbetalinger kan være sket brud på skattereglerne og reglerne for finansiering af valgkampagner.

Michael Cohen repræsenterer ikke længere Trump, som nu har den tidligere New York-borgmester Rudy Giuliani som advokat.

Giuliani bekræfter over for New York Times, at optagelsen eksisterer. Men han siger, at betalingen aldrig fandt sted, og at præsidenten ikke har gjort noget ulovligt.

AP's kilde siger ligeledes, at hverken Trump eller Cohen betalte Karen McDougal.

Hun solgte rettighederne til sin historie til magasinet The National Enquirer for 150.000 dollar, svarende til knap en million kroner, kort inden valget i november 2016.

Magasinet, hvis øverste chef er Trumps gamle ven David Pecker, valgte siden at undlade at publicere historien.

/ritzau/AP