En mand er fredag anholdt i Miami i USA forbindelse med rørbombe-sagen, rapporterer CNN.

Den mand, der er anholdt i forbindelse med pakkebomber i USA, er den hovedmistænkte i efterforskningen, siger en amerikansk embedsmand til Reuters.

Ifølge det amerikanske medie CNN er den anholdte en mand i 50'erne, som tidligere har været arresteret for terrortrusler. Han blev arresteret i en butik i Plantation, i det sydlige Florida, men har tidligere haft bopæl i New York.

"We're told at this hour that authorities in Sacramento, California, are investigating a package that was addressed to Senator Kamala Harris," reports CNN's @evanperez "They have to identify it, they have to make sure it looks like the other packages" https://t.co/fQwJkSYW2x pic.twitter.com/0vcB4oHrIc — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 26. oktober 2018

FBI oplyste tidligere fredag, at der er blevet fundet endnu to mistænkelige pakker, som var stilet til den demokratiske senator Cory Booker fra New Jersey og til James Clapper, tidligere direktør for det amerikanske efterretningsvæsen.

Pakkerne er magen til ti andre mistænkelige pakker, som har indeholdt rørbomber, og som har været adresseret til markante kritikere af præsident Donald Trump.

Den 11. pakke, som var stilet til Booker, blev fundet på et postcenter i Opa-Locka, nær Miami, Florida.

Den 12. pakke til Clapper var adresseret til Clapper og sendt til CNN, oplyser tv-stationen.

Det amerikanske justitsministerium har bebudet en pressekonference om sagen klokken 14.30 (klokken 20.30 dansk tid).Opdateres...

/ritzau/