En 19-årig mand ved navn Marcellis Stinnette blev tirsdag skudt og dræbt af politiet i delstaten Illinois.

USA's forbundspoliti, FBI, skal hjælpe til med en efterforskning i delstaten Illinois, hvor politi tidligere denne uge skød og dræbte en ubevæbnet sort mand og sårede mandens kæreste.

Det oplyser en embedsmand i delstaten fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Skyderiet fandt sted 20. oktober i byen Waukegan.

Her skød en mandlig betjent ind i 19-årige Marcellis Stinnettes bil, fordi bilen ifølge politiet i Waukegan begyndte at bakke, da betjenten nærmede sig den, hvilket fik betjenten til at frygte for sin sikkerhed.

Politiet oplyser ifølge CBS News, at Stinnette efterfølgende blev bragt til hospitalet, hvor han døde af sine skader.

Et familiemedlem til Marcellis Stinnette oplyser ifølge Reuters, at han pådrog sig skudsår i maven og i håndleddene.

- Han var en ubevæbnet passager i bilen. Han var ingen trussel, så hvorfor er han ikke hos os længere?, siger familiemedlem Satrese Stallworth til Reuters.

Ifølge CBS blev Stinnettes 20-årige kæreste Tafarra Williams indlagt på hospitalet i kritisk tilstand, men hun forventes at komme sig.

Skyderiet har siden udløst demonstrationer. Torsdag marcherede over 100 mennesker gennem byen. Ifølge lokalarrangør Clyde McLemore forventes yderligere 200 til 300 mennesker at demonstrere lørdag.

Waukegan ligger cirka en times kørsel nord for storbyen Chicago.

Statsadvokat i amtet Lake County Michael Nerheim siger, at han har bedt USA's justitsministerium, der har ansvaret for FBI, om at gå ind i sagen.

- Jeg er blevet informeret om, at de er gået med til det. Jeg har tillid til det arbejde, som politiet i Illinois udfører, og jeg byder hjælp fra FBI velkommen, siger han ifølge Reuters.

Demonstranter i Waukegan har siden skyderiet presset på for, at FBI skal gå ind i efterforskningen, så den bliver mere objektiv.

Indtil nu har politiet i Illinois stået for efterforskningen alene.

USA er i år blevet ramt af en lang række af protester mod raceulighed og politivold mod sorte, efter at en sort mand ved navn George Floyd i maj mistede livet under en anholdelse.

