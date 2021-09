Hvem er manden i den lysegrå hoodie?

Det spørgsmål arbejder FBI lige nu på højtryk for at finde ud af.

En kold januaraften – nærmere bestemt 5. januar i år – blev den mystiske mand iført hættetrøje, sorte bukser og handsker og mundbind, opfanget af flere kameraer rundtomkring i den amerikanske regeringsby Washington.

Og det er ikke blot tidspunktet – dagen før stormløbet på Kongressen – der er interessant i denne sammenhæng.

Foto: FBI

Det er også den taske, som manden bar rundt på i kvarteret tæt på Capitol Hill.

Den indeholdt nemlig to rørbomber, som manden senere placerede i området. Den ene tæt på Demokraternes hovedkvarter, den anden tæt på Republikanernes.

Det skriver FBI i en pressemeddelelse, hvor forbundspolitiet søger efter vidner, der ved, hvem manden er.

»Vi ved, det er svært at videregive oplysninger om en ven eller et familiemedlem, men disse rørbomber var funktionsdygtige anordninger, der kunne have detoneret og alvorligt såret eller dræbt uskyldige mennesker,« siger ansvarlig for efterforskningen Steven M. D'Antuono og tilføjer:

»Dit tip kan være det, der forhindrer denne person i at skade sig selv eller andre.«

Bomberne blev fundet dagen efter og nåede altså ikke at detonere, men politiet vurderede, at de var yderst sprængfarlige.

Som led i efterforskningen har FBI foretaget mere end 800 interview og indsamlet mere end 23.000 videoer. Dertil kommer mere end 300 tips relateret til sagen.

På trods af den storstilede indsats er manden her otte måneder senere stadig på fri fod. Og politiet aner ikke, hvem han er.

Hvem er denne mand? Det forsøger FBI netop nu at finde ud af. Foto: FBI

Allerede i marts offentliggjorde politiet for første gang billeder og video af den angivelige bombemand, uden at det dog bragte sagen nærmere opklaring.

FBI er også i gang med en kulegravning af selve stormløbet på Kongressen, hvor en stor mængde demonstranter, som støttede Donald Trump, tvang sig adgang til regeringsbygning. Det skete umiddelbart efter, at politikerne havde godkendt valget af Joe Biden som ny præsident.

Fem mennesker mistede livet under urolighederne, hvor mange politifolk kom til skade.