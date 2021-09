Lørdag – 20 års dagen for 9/11 – blev et dokument fra FBIs efterforskning af terrorangrebet frigivet.

Et dokument fra 2016, der forventes at være et ud af flere dokumenter, der relaterer sig til efterforskningen af terrorangrebet. Og nu har amerikanske medier som CNN og andre set nærmere på de nye informationer.

Dokumentet, som CNN forventer er redigeret inden offentliggørelsen, indeholder vidnesbyrd og andre konkrete detaljer om FBIs efterforskning af Saudi-Arabiens logistiske støtte til de kaprere, der stod bag terrorangrebet.

Nærmere bestemt FBIs mistanke om en saudisk embedsmand og en formodet saudisk efterretningsagents involvering i angrebet.

Joe Biden til mindehøjtidlighed ved 20-året for 9/11-terrorangrebet. Foto: MICHAEL REYNOLDS

I dokumentet bliver Omar al-Bayoumis – den saudiarabisk studerende i Los Angeles, som FBI mistænkte for at være saudisk efterretningsagent – mistænkt for, at have bidraget med rejsehjælp, logi og finansiering til mindst to af de mænd, der kaprede fly den 11. september 2001.

15 af de 19 al-Qaeda-terrorister, der kaprede fire fly under terrorangrebet, er ifølge CNN saudiarabere.

Den saudiarabiske regering afviser alle mistanker om regeringsindragelse i angrebene den 11. september 2001.

I forlængelse heraf udtrykte den saudiarabiske udenrigsminister – Faisal bin Farhan Al Saud – søndag, glæde ved, at dokumenterne kommer frem i lyset. Han er af den overbevisning, at offentliggørelsen af dokumenterne vil fastslå, at der ikke har været tale om saudiarabisk indblanden.

Det første dokument er blevet offentliggjort på bagkant af præsident Joe Bidens modtagelse af et brev, med over 1.600 pårørende amerikanere som afsender.

I brevet, der satte spørgsmålstegn ved Saudi-Arabiens rolle under terrorangrebet, blev præsidenten bedt om ikke at deltage i mindehøjtideligheder på 20-årsdagen i weekenden, medmindre han frigav flere dokumenter i sagen.

Kort efter meddelte Justitsministeriet, at tilbageholdte oplysninger og dokumenter vedrørende angrebene den 11. september 2001, ville blive gennemgået.

Tidligere forsvarsminister og CIA-direktør Leon Panetta støtter op om Joe Bidens beslutning: At gennemgå og frigive tilbageholdte oplysninger.

»Jeg mener, at de efterladte fortjener, at høre hele sandheden om hvad – og hvem, – der var involveret i terrorangrebet 9/11. Men, jeg forudser, at svarene om Saudi-Arabiens rolle måske ikke vil give dem den tilfredsstillelse, de forventer,« udtaler han til CNN lørdag.