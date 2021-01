FBI forbereder sig på det absolut værste scenario forud for onsdagens indsættelse af Joe Biden.

Ikke nok med, at højreekstremistiske grupper udgør en trussel under ceremonien. Forbundspolitiet frygter også, at den nyvalgte præsident kan blive udsat for et angreb fra de betjente eller soldater, der er sat til at passe på ham.

Derfor bliver de 25.000 soldater fra i Nationalgarden, der i disse dage ankommer til Washington, undersøgt på alle leder og kanter.

FBI forbereder sig nemlig også et insiderangreb på den nye præsident fra folk i politiet egne rækker.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det amerikanske forbundspoliti gennemfører et enormt sikkerhedstjek af tropperne forud for onsdagens indsættelse.

Ledere i politiet er blevet bedt om at være opmærksomme på problemer i egne rækker, og medlemmer af Nationalgarden bliver trænet i at identificere potentielle interne trusler.

Det siger talsmand fra garden, Ryan McCarthy, til AP.

»Vi gennemgår hele tiden vore processer og tager et andet og tredje kig på alle enkeltpersoner, som er tilknyttet operationen,« siger han.

Han tilføjer dog, at man indtil videre ikke har set tegn på en sådan trussel.

Meldingerne fra Nationalgarden kommer samtidig med, at de frygtede protester og demonstrationer over hele USA søndag forløb uden problemer.

Den regeringsfjendtlige, ekstremistiske bevægelse Boogaloo havde planlagt demonstrationer søndag i alle USAs 50 delstater.

Dagen var fra myndighedernes side imødeset med en vis uro ovenpå Trump-tilhængeres stormløb mod Kongressen 6. januar.

Men antallet af betjente og journalister overgik søndag aften lokal tid flere steder langt antallet af demonstranter, skriver Ritzau.