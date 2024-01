Han arrangerede fester over hele verden, hvor purunge mænd blev fløjet ind og udnyttet seksuelt.

Sådan lyder anklagerne fra 12 mænd mod den tidligere topchef i Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries.

Nu går FBI ind i sagen og undersøger de anklager, som mændene har fremsat mod den tidligere så ikoniske chef for tøjfirmaet.

I efteråret afslørede en dokumentar på den britiske tv-station BBC, hvordan den feterede modekonge angiveligt udnyttede og misbrugte mænd til fester over hele verden.

Mediet har brugt to år på at afdække sagen, og det er også netop BBC, der nu har nyt i sagen.

Her fremgår det, at FBI-agenter interviewer og udsteder stævninger til potentielle vidner til den civile retssag, der ventes at blive ført mod Jeffries og hans partner, Matthew Smith.

Efterforskningen ledes af agenter, som har speciale i påståede sexforbrydelser.

Festerne skulle have fundet sted over en periode på mellem 2009 til 2015 i parrets lejlighed i New York – samt på luksuriøse hoteller i London, Paris, Venedig og Marrakesh.

De 12 mænd, som BBC har talt med, betegner festerne som sexorgier.

De fortæller enslydende historier, og mediet har videre set flybilletter og anden dokumentation for, at mændene befandt sig de pågældende steder.

Alle på nær en enkelt fortæller, at de følte sig forurettet og skadet af det, de oplevede.

Flere fortæller også, at de ikke anede, hvad de gik ind til.

Bagefter blev de alle betalt for at have deltaget i festerne.

Hverken Mike Jeffries eller Matthew Smith har endnu ønsket at svare på anklagerne.

En repræsentant for dem siger imidlertid, at deltagerne deltog i festerne »med åbne øjne.«

Advokater i USA vurderer nu, om der kan lægges sag an mod Mike Jeffries for sexhandel.