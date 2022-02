FBI har bekræftet, at de er i besiddelse af den omtalte overvågningssoftware Pegasus.

En adgang de efter sigende har købt, for at holde sig ajour med nye teknologier og spionageredskaber, skriver The Guardian.

Sikkerhedstjenesten hævder, at overvågningssoftwaren aldrig er blevet benyttet i nogen former for FBI-undersøgelser. Det samme gør en anonym kilde med tæt viden om aftalen.

»Der har ikke været nogen operationel brug (red., af Pegasus) i nogen undersøgelser. FBI har kun anskaffet en begrænset licens til produkttestning- og evaluering,« lyder det fra FBI i en erklæring, som The Guardian er i besiddelse af.

Pegasus er et af verdens mest sofistikerede hackingværtøjer. Det er det private selskab NSO Group, der står bag.

Ifølge New York Times er Pegasus blevet indkøbt af FBI i 2019, mens Trump var præsident.

Det israelske Pegasus-spionageprogram kan inficere og overvåge mobiltelefoner, uden at ejeren af telefonen opdager det. Her vil der både kunne tilgås beskeder og telefonopkald – og telefonen vil kunne bruges som fjernlytteenhed.

I december skrev Ritzau, at Pegasus-programmet tidligere er fundet i telefoner, som tilhørte politiske ledere, regimekritikere, menneskerettighedsaktivister, advokater og journalister mange forskellige steder i verden.

USA har i dag blacklistet NSO Group, og selskabet er også sagsøgt af Apple. Det sker i forlængelse af, at Apple har opdaget, at flere iPhones er blevet hacket.

Selskabet NSO Group hævder, at Pegasus kun er solgt til lande for at blive brugt til bekæmpelse af terrorisme og kriminalitet. De afviser desuden, at Pegasus kan bruges på amerikanske mobiltelefoner.