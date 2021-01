FBI holder øje med væbnet gruppe, som advarer om oprør, hvis Trump fjernes fra Det Hvide Hus, ifølge ABC News.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, advarer om, at der er planer om væbnede protester i USA forud for indsættelsen af Joe Biden som præsident den 20. januar.

Det rapporterer tv-stationen ABC News ifølge nyhedsbureauet Reuters.

På sociale medier og andre dele af internettet cirkulerer en opfordring til at komme til demonstration søndag i USA's hovedstad, Washington D.C., og i hovedstæderne i USA's 50 stater. Deltagerne opfordres til at medbringe våben.

Ifølge ABC News' journalist holder FBI øje med en væbnet gruppe, som skal have planer om at tage til Washington D.C. lørdag. Den advarer om et oprør, hvis der gøres forsøg på at fjerne Donald Trump fra præsidentembedet.

ABC News har fået oplysningen fra et FBI-notat.

Det har ikke været muligt for Reuters at få bekræftet oplysningen.

Mandag meddeler den myndighed, der har ansvaret for USA's nationalparker, at der vil være lukket for adgang til området ved Washington-monumentet fra mandag og to uger frem.

Det er en reaktion på trusler fra nogle af de grupper, der deltog i onsdagens demonstration til fordel for præsident Donald Trump.

Onsdagens demonstration endte med et stormløb mod kongresbygningen, hvor Trump-tilhængere brød ind. Fem mennesker omkom under urolighederne.

Når Joe Biden efter planen skal tages i ed i næste uge, vil der være op mod 15.000 soldater fra den amerikanske nationalgarde i hovedstaden.

General Daniel Hokanson, der er chef for nationalgarden, siger, at der inden lørdag vil være omkring 10.000 mand på plads. De skal sørge for sikkerheden, logistik og kommunikation.

Der er givet tilladelse til, at op mod 15.000 mand kan indsættes.

/ritzau/Reuters