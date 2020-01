Det er ikke bare bomber og missiler, de amerikanske efterretningstjenester frygter, Iran vil bruge som våben mod USA.

Både FBI og Homeland Security advarer ifølge CNN om, at Iran kan forsøge sig med cyber-angreb efter drabet på topgereralen Qasem Soleimani.

CNN har opsnappet en meddelelse fra de to agenturer til forskellige politimyndigheder i USA, hvor mulige gengældelser fra Iran nævnes.

Først og fremmest mener man, at den første del af et gengældelsesangreb vil finde sted uden for USA - hvilket skete natten til onsdag, da to amerikanske baser i Irak blev bombet.

Dernæst lyder det, at Iran kunne forsøge sig med at ramme amerikanske mål online i cyberspace.

Yderligere nævnes det i meddelelsen, at Iran muligvis også kan finde på at begå snigmord.

Terror er også en mulighed, skriver CNN.

Men det ville efter alt og dømme blive udført af folk med relation til Hizbollah, der støtter Iran.