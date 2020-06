USA risikerer at opleve 100.000 bekræftede tilfælde af smitte om dagen, hvis udviklingen ikke vender.

»Det går den forkerte vej,« siger den amerikanske regerings øverste sundhedsrådgiver, Anthony Fauci, tirsdag under en høring i Senatet i Washington.

»Vi har tydeligvis ikke total kontrol lige nu,« tilføjer han.

Fauci tilføjer, at der på nuværende tidspunkt bliver konstateret over 40.000 nye tilfælde om dagen i USA.

»Jeg ville ikke være overrasket, hvis vi kommer op på 100.000 om dagen, hvis det ikke vender,« siger han.

»Jeg er meget bekymret, for det kan blive meget slemt,« siger han.

De tre mest folkerige stater - Californien, Texas og Florida - samt Arizona tegner sig for omkring halvdelen af de nye tilfælde.

I Texas gav guvernør Greg Abbott ordre til hospitaler i nogle af de værst ramte områder om at aflyse planlagte operationer, så der er sengepladser nok til alvorligt syge coronapatienter.

På nuværende tidspunkt arbejder en lang række medicinalselskaber og forskere i hast på at forsøge at udvikle en coronavaccine.

Men Fauci minder om, at »der ikke er nogen garanti for, at vi vil få en sikker og effektiv vaccine.«

I stedet beder han amerikanerne om at gøre, hvad de kan, for at undgå at sprede smitten.

Fauci afviser under tirsdagens høring i Senatet at gætte på, hvor mange dødsofre pandemien kan kræve i USA. Men han siger, at det vil være »foruroligende« mange.

Indtil videre har USA registreret over 126.000 dødsfald blandt personer, der var smittet med coronavirus. Det viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

Millioner af amerikanere har mistet deres arbejde, efter at restauranter, butikker, frisører, koncerthaller, skoler og mange andre fik ordre om at lukke ned i foråret i et forsøg på at begrænse smitten.

