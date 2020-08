USA har mindst ti millioner vacciner mod coronavirus klar i starten af 2021, siger topsundhedsrådgiver.

Den amerikanske regerings øverste sundhedsrådgiver, Anthony Fauci, forventer, at USA har mindst ti millioner vacciner mod coronavirus klar i starten af næste år.

Det siger han i et interview med nyhedsbureauet Reuters sent onsdag aften dansk tid.

I interviewet fortæller Anthony Fauci desuden, at amerikanske medicinselskaber sandsynligvis vil kunne levere en milliard vacciner i slutningen af 2021.

USA's topsundhedsrådgiver under coronapandemien siger også, at han ikke har oplevet pres fra Det Hvide Hus om at have en vaccine klar inden præsidentvalget 3. november.

Han tilføjer, at USA's kontrolmyndigheder har lovet, at "de ikke vil lade politiske hensyn blande sig" i godkendelsen af en covid-19 vaccine.

Udmeldingen kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, for tre måneder siden lovede, at landet ville have en vaccine klar i slutningen af året.

/ritzau/Reuters