Der er ingen tvivl om, at USA har flere end de godt 581.000 coronadødsfald, der er registreret, siger Fauci.

USA har "uden tvivl" flere dødsfald, der kan tilskrives coronavirus, end de officielle statistikker viser.

Det siger den amerikanske regerings fremmeste ekspert på området, Anthony Fauci, i et tv-interview søndag.

Officielt er over 581.000 mennesker i USA døde med coronavirus, siden pandemien brød ud i begyndelsen af sidste år. Det er det højeste antal i noget land i verden.

Men tidligere på ugen lød vurderingen i en rapport fra University of Washington, at tallet snarere er over 900.000.

- Det er lidt mere, end jeg ville have troet, at underrapporteringen var, siger Fauci i programmet "Meet The Press" på NBC News.

- Men jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at vi har underrapporteret og stadig gør det.

USA har registreret over 32,6 millioner tilfælde af coronasmitte. Det er også det højeste antal i noget land i verden.

I undersøgelsen fra University of Washington fremgår det, at den registrerede dødelighed hænger sammen med, hvor mange coronatest der foretages i et land.

- Hvis man ikke tester særligt meget, vil man formentlig ikke opdage en masse coronatilfælde, sagde Christopher Murray, som er chef for den afdeling på universitetet, der har lavet undersøgelsen.

Selv om USA i absolutte tal har rekord i det højeste antal smittede og døde, er især det sydøstlige Europa og Balkan hårdere ramt af coronapandemien, når man ser på tallene i forhold til antallet af indbyggere.

Ungarn er det land i verden, der har flest døde - 2896 per million indbyggere - mens Tjekkiet og Bosnien er henholdsvis nummer to og tre med 2766 og 2654 døde per million indbyggere.

Det viser en opgørelse fra statista.com.

Den rapport, der tidligere på ugen kom fra University of Washington, konkluderer, at der på verdensplan formentlig er dobbelt så mange coronadødsfald, som de officielle tal viser.

Forskerne bag undersøgelsen vurderer, at tallet er tæt på 6,9 millioner coronadødsfald på verdensplan. I dag er der officielt registreret næsten 3,3 millioner.

/ritzau/AFP