Præsident Trump og en lang række personer tæt knyttet til Trump-administrationen har for nylig fået konstateret coronavirus. De mange smittede er udtryk for en superspreder-hændelse, siger Anthony Fauci, chef for den amerikanske sundhedsstyrelse.

»Tallene taler for sig selv. Vi har haft en supersprederhændelse i Det Hvide Hus,« sagde han fredag aften til CBS News i et radio-interview.

Den 26.september var Donald Trump vært for en begivenhed i Rosenhaven i Det Hvide Hus, hvor han præsenterede sin kandidat til højesteret, Amy Coney Barrett.



Over 150 gæster deltog, herunder Trump-rådgiver Kellyanne Conway og tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie.

"We had a superspreader event at the White House," Fauci tells @CBSNewsRadio. "The data speak for themselves." pic.twitter.com/svnwkfr6Ag — Steven Portnoy (@stevenportnoy) October 9, 2020

I dagene efter erklærede flere af de deltagende, at de var testet positive.

De mange smittetilfælde er ifølge Anthony Fauci opstået, fordi de folk ikke var gode nok til at bære mundbind.

»Det var en situation, hvor folk stod tæt og ikke brugte mundbind,« siger Fauci.



Trump vendte hjem til Det Hvide Hus d. 5. okt, efter han havde været indlagt med symptomer på covid-19.



Han er stadig ikke erklæret officielt rask, men har flere gange fortalt til medierne, at han 'føler sig rask'.