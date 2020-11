Fauci sætter sin lid til en kommende coronavaccine fra Moderna. Der kan komme en god nyhed snart, mener han.

Dr. Anthony Fauci, USA's førende ekspert i kampen mod coronapandemien, forudser, at verden ganske snart vil få flere gode nyheder om en anden vaccine mod corona.

Det skriver Financial Times ifølge Ritzau Finans.

Det er vaccinekandidaten fra biotek-selskabet Moderna, som Fauci sætter sin lid til. Det skyldes, at vaccineteknologien og metoden hos Moderna minder meget om den, som Pfizer og Biontech også anvender.

De to selskaber fremlagde mandag positive, foreløbige data fra et fase 3-forsøg.

Fauci siger, at han vil være "overrasket, hvis vi ikke ser en lignende grad af effektivitet" som Pfizers og Biontechs vaccine, der i forsøg har vist mere end 90 procents effektivitet i beskyttelsen mod coronavirus.

Nyheden kan komme meget snart, forventer Fauci.

- Vi fik at vide, at de bogstaveligt talt i løbet af de næste par dage til en uge vil gøre det samme for at se på dataene, som Pfizer-folkene gjorde for en uge siden, siger Anthony Fauci til Financial Times.

Den amerikanske virusekspert er samtidig meget rosende over for Pfizers og Biontechs vaccine.

- Jeg ventede ikke, at vi ville få et resultat, der er så slående som dette.

Vaccinen fra Pfizer og Biontech forhindrer smitte i 90 procent af tilfældene. En influenzavaccine, der er mest sammenlignelig med en coronavaccine, har normalt en effektivitet på 50-60 procent.

Fauci er læge og immunolog. Han leder USA's Nationale Institut for Allergi og Smitsomme Sygdomme, ligesom han er rådgiver for Det Hvide Hus.

/ritzau/FINANS