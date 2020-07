USA's toprådgiver på sundhedsområdet, Anthony Fauci, betegner forsøg fra Det Hvide Hus på at miskreditere ham som »bizarre.«

Han opfordrer i et interview med magasinet The Atlantic til at stoppe splittelsen og i stedet bekæmpe coronavirusset.

I takt med, at antallet af coronasmittede er steget i USA og kritikken af præsident Donald Trump er taget til, har Fauci mødt stigende kritik fra Det Hvide Hus.

»I sidste ende skader det præsidenten at gøre det,« siger Fauci i interviewet.

»Det gør ikke andet end at stille dem i et dårligt lys.«

Fauci er blevet en populær figur under coronaudbruddet. Han er en person, som den amerikanske befolkning generelt har tillid til.

Men han har på det seneste advaret mod at genåbne samfundet for hurtigt, og det har medført kritik fra Trump og nogle af præsidentens embedsmænd og republikanske partifæller.

Splittelsen betyder, at »det bliver svært at have en dialog med ærlig evaluering af, hvad der er gået godt og hvad der er gået skidt,« siger Fauci til The Atlantic.

»Lad os stoppe det vrøvl og finde ud af, hvordan vi kan få kontrol med det her nu,« siger han.

Præsident Trump delte forleden et tweet med kritik af, at regeringens egne sundhedsmyndigheder og læger lyver om coronavirus.

Trump sagde også, at han sætter pris på Faucis vurderinger, men ikke altid er enig med dem.

I weekenden gik der en liste ud fra Det Hvide Hus med udtalelser, Fauci kom med i den tidlige fase af udbruddet, og som siden har vist sig at være fejlagtige.

Fauci siger i interviewet med The Atlantic, at listen med udsagn er misvisende, fordi udsagnene er taget ud af en sammenhæng.

»Det er lidt bizart. Jeg forstår det ikke helt,« siger sundhedsrådgiveren.

Den republikanske præsident, der forsøger at blive genvalgt i november, har oplevet sin popularitet dale på grund af utilfredshed med hans og den øvrige regerings indsats mod coronapandemien.

Omvendt har Trump i stigende grad ytret kritik af regeringens sundhedseksperter og deres vurderinger.

Præsidenten har blandt andet presset på for at få skolerne genåbnet.

USA oplever på nuværende tidspunkt omkring 60.000 nye bekræftede smittetilfælde om dagen, et tal der er steget i de seneste uger.

