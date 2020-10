Anthony Fauci kunne ikke tro, hvad han så.

»Da jeg så det på tv, tænkte jeg 'åh min Gud'. Der kan ikke komme noget godt ud af det. Det bliver et problem,« siger han.

I et interview med CBS-programmet '60 Minutes holder USAs førende sundhedsekspert hænderne op foran ansigtet, da han fortæller om det syn, der mødte ham, da dommer Amy Coney Barrett blev præsenteret som ny kandidat til landets højesteret.

Det skete i Rosenhaven ved Det Hvide Hus sidst i september, hvor mere end 150 gæster var til stede. Kun få bar masker. Meget få. Og det gjorde blandt andre præsident Donald Trump heller ikke.

Der var ikke mange gæster med maske i Rosenhaven ved Det Hvide Hus, da Amy Coney Barrett blev præsenteret som ny kandidat til USAs højesteret. Foto: CHIP SOMODEVILLA Vis mere Der var ikke mange gæster med maske i Rosenhaven ved Det Hvide Hus, da Amy Coney Barrett blev præsenteret som ny kandidat til USAs højesteret. Foto: CHIP SOMODEVILLA

Begivenheden blev tv-transmitteret, og Anthony Fauci tænkte øjeblikkeligt på den amerikanske præsidents helbred set i covid-19-perspektiv.

»Jeg var bekymret for, at han ville blive syg, da jeg så ham i en fuldstændig usikker og overfyldt situation uden adskillelse mellem folk, hvor næsten ingen havde masker på,« siger Anthony Fauci i '60 Minutes'.

Og ganske rigtigt.

Først væltede det ind med den ene positive coronatest efter den anden blandt deltagerne ved dommer Amy Coney Barretts nominering den septemberdag i Rosenhaven. Siden blev Donald Trump og hustruen Melania selv smittet.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 26: U.S. President Donald Trump announces 7th U.S. Circuit Court Judge Amy Coney Barrett as his nominee to the Supreme Court in the Rose Garden at the White House September 26, 2020 in Washington, DC. With 38 days until the election, Trump tapped Barrett to be his third Supreme Court nominee in just four years and to replace the late Associate Justice Ruth Bader Ginsburg, who will be buried at Arlington National Cemetery on Tuesday. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: CHIP SOMODEVILLA Vis mere WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 26: U.S. President Donald Trump announces 7th U.S. Circuit Court Judge Amy Coney Barrett as his nominee to the Supreme Court in the Rose Garden at the White House September 26, 2020 in Washington, DC. With 38 days until the election, Trump tapped Barrett to be his third Supreme Court nominee in just four years and to replace the late Associate Justice Ruth Bader Ginsburg, who will be buried at Arlington National Cemetery on Tuesday. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: CHIP SOMODEVILLA

Anthony Fauci kalder det for en 'superspreder-begivenhed', og han er 'ikke overrasket over', at Donald Trump er endt med selv at blive smittet. Her kan du følge B.T.s live om coronavirussen

Den amerikanske regerings øverste rådgiver om covid-19 understreger i interviewet med tv-programmet, at det er vigtigt at bære maske, og han giver udtryk for, at han ikke forstår, hvorfor den amerikanske præsident gentagne gange har 'ligestillet det at bære maske med svaghed'.

Anthony Fauci, der altså for en sjælden gang skyld tonede frem på skærmen i de amerikanske hjem søndag aften, fortæller i øvrigt i interviewet med '60 Minutes', at Det Hvide Hus har kontrolleret, hvor ofte han har talt med medierne.

»Jeg må være ærlig og sige ja. Jeg har ikke fået lov til at deltage i de mange, mange tv-shows. der har spurgt mig,« siger toprådgiveren.

Præsident Donald Trump er igen erklæret rask af sine læger, og han møder igen – maskeløs – tætpakkede vælgerforsamlinger.

»Jeg kom igennem det, og nu siger de, at jeg er immun. Jeg har det storslået, jeg vil gå ud og kysse alle i publikum. Jeg vil kysse mændene og de nydelige kvinder. Alle. Et stort, saftigt kys,« har han sagt.