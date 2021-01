Ifølge topsundhedsekspert Anthony Fauci var han ikke i stand til at tale frit under Trump-administrationen.

USA's ledende infektionsekspert, Anthony Fauci, kalder det "befriende" at være i stand til nu at fokusere på videnskab uden at skulle tænke på konsekvenserne.

Meldingen kommer på Faucis første hele dag på kontoret under den nye Biden-administration, der blev taget i ed onsdag.

Ifølge Fauci selv var han ikke i stand til at tale frit under Trump-administrationen, og der var nogle ting der blev sagt for eksempel om midlet hydroxyklorokin, som "ikke var baseret på videnskabelige fakta", siger han.

Trump forsøgte adskillige gange i begyndelsen af coronapandemien at promovere hydroxyklorokin, der normalt anvendes til behandling af malaria.

I marts sagde Trump eksempelvis, at hydroxyklorokin i kombination med et antibiotisk middel havde "en reel chance for at være en af de vigtigste forandringer i medicinens historie". Det sagde han uden at have meget bevis for påstanden.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) valgte i juni at stoppe alle forsøg med midlet, da resultater fra en række forsøg ikke påviste nogen gavnlig effekt mod coronavirus.

I perioder under Trumps embedsperiode følte den ledende infektionsekspert "ubehag" over de manglende videnskabelige beviser. Det siger Fauci på en pressebriefing i Det Hvide Hus torsdag lokal tid.

- Tanken om, at man kan komme herop (på talerstolen i Det Hvide Hus, red.) og tale om, hvad man ved, hvad beviserne er, og hvad videnskaben siger, det er en befriende følelse, siger Fauci.

- En af de nye ting i denne administration er, at hvis du ikke har svaret, så skal du ikke gætte. Så siger du bare, at du ikke kender svaret, tilføjer han.

Fauci siger desuden på torsdagens pressebriefing, at USA stadig befinder sig i "et meget alvorligt stadie" af pandemien, men et gennemsnit af de sidste syv dages smittetilfælde viser en tendens til, at udviklingen flader ud.

Hvis mellem 70 og 80 procent af amerikanere er blevet vaccineret i slutningen af sommeren, kan landet opleve en form for normalitet inden efteråret, siger Fauci.

Siden pandemiens begyndelse er over 24 millioner amerikanere blevet testet positive for coronavirusset, mens det har kostet 409.000 af dem livet.

/ritzau/Reuters