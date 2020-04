En af USA's sundhedstopfolk ser positive udviklinger i New York, der dog fortsat er hårdt ramt af coronavirus.

Mens dødstallene stiger i New York, er kurven over coronaindlæggelser ved at flade ud.

Det siger direktøren for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA, Anthony Fauci, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Udviklingen afspejler en tendens over hele USA til, at de mange tiltag med at holde afstand begynder at få effekt, mener han.

- Det, vi gør, virker, siger Fauci, som er en landets sundhedstopfolk, ifølge dpa.

- I forhold til dødsfald er det en dårlig uge. Faktisk ser hver dag ud til at slå rekord i forhold til dagen inden. Men samtidig med at vi ser en stigning i antallet af døde, ser vi et ret dramatisk fald i antallet af indlæggelser.

Med 799 dødsfald slog staten New York onsdag lokal tid for tredje dag i træk en trist rekord i antallet af daglige dødstal. En udvikling, som guvernør Andrew Cuomo kaldte "chokerende og smertelig".

Ifølge Reuters var antallet af daglige nyindlæggelser dog for anden dag i træk på omkring 200, hvilket er en markant forbedring.

Dødstallet afspejler ofte en smitteudvikling, der ligger uger tilbage, da patienten ofte går igennem et sygdomsforløb på nogle uger, inden døden indtræffer.

/ritzau/