En af USA's førende smitteeksperter, Anthony Fauci, advarer om, at de næste uger kan blive de værste, siden pandemien nåede til USA.

Julens rejser kan medføre en stigning i antal nye smittede.

- Jeg deler den tiltrædende præsident Joe Bidens bekymring for, at når vi kommer ind i de næste par uger, kan det rent faktisk blive værre, siger Fauci i et interview med CNN.

Onsdag advarede Biden om, at USA's "mørkeste dage ligger foran os – ikke bag os".

- Vi er på et meget kritisk punkt, siger Fauci til CNN.

Artiklen opdateres...