Thanksgiving medførte høje smittetal i USA. Derfor advarer sundhedsekspert nu om, at julen kan gøre det samme.

USA's ledende ekspert i infektionssygdomme, Anthony Fauci, advarer om, at juleperioden i landet kan føre til en ny, stor smittebølge.

Det skriver BBC.

USA har på det seneste oplevet en stor stigning i antallet af smittede efter Thanksgiving i slutningen af november, som stadig præger smittetallene.

Men ifølge Fauci kan det blive en endnu større udfordring at håndtere jul og nytår.

USA har de seneste dage registreret knap 200.000 nye smittetilfælde om dagen, og rekordmange coronapatienter er indlagt på landets hospitaler.

Fauci, der er blevet bedt om at fortsætte som covid-rådgiver under den kommende præsident, Joe Bidens, administration, siger, at han har nogle af de samme bekymringer for julen som ved Thanksgiving.

Samtidig peger han på, at det kan blive værre, fordi julen byder på længere ferie for mange amerikanere.

- Vi er på et meget kritisk tidspunkt. Vi skal ikke bevæge os væk fra fakta og data. Det her er en svær tid for os alle sammen, siger Fauci.

Millioner af amerikanere trodsede myndighedernes anbefalinger om at undgå rejser ved Thanksgiving. Søndagen efter højtiden den 26. november blev der således sat rekord for flest flyrejser i landet siden marts.

USA har siden pandemiens begyndelse registreret 14,9 millioner smittetilfælde og 283.650 coronarelaterede dødsfald ifølge en løbende opgørelse fra Johns Hopkins University.

Søndag sagde USA's lægemiddelstyrelse, FDA, om udviklingen, at USA kunne passere 400.000 dødsfald blandt coronapatienter ved udgangen af januar.

Samme dag kritiserede Det Hvide Hus' særlige coronakoordinator, Deborah Birx, præsident Donald Trumps administration for uklare retningslinjer og for at sprede "myter" om pandemien.

FDA mødes torsdag 10. december for at tage stilling til coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech. Den 17. december tager FDA stilling til vaccinen fra Moderna.

/ritzau/