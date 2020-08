Hvis vaccine får grønt lys uden ordentlig evidens, kan det stå i vejen for andre vacciner, siger Fauci.

Den amerikanske topsundhedsekspert Anthony Fauci advarer mod at give særtilladelser til coronavacciner.

Dels bør fastslås, at vaccinerne er sikre. Dels kan en særgodkendelse af én vaccine modvirke, at andre mulige vacciner bliver testet i store forsøg med mange mennesker, hvilket normalt er en forudsætning for en godkendelse.

Det siger Fauci i et telefoninterview med nyhedsbureauet Reuters.

- Den ene ting, som man ikke ønsker skal ske, er, at en vaccine får en godkendelse til brug i nødsituationer, før den har vist sig at være effektiv, siger Fauci, der er direktør for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme.

- En af de potentielle risici er, at hvis man for tidligt sender en vaccine ud, vil det være svært, hvis ikke umuligt, at få folk til at deltage i test af andre vacciner.

Fauci understreger, at han ikke udtaler sig om præsident Donald Trump.

Men andre førende forskere og sundhedseksperter har udtrykt bekymring for, at præsidenten vil lægge pres på myndighederne for at få en vaccine færdig inden præsidentvalget 3. november.

Søndag meddelte USA's lægemiddelstyrelse, FDA, at der var givet en særtilladelse til at behandle coronapatienter med blodplasma fra personer, der er blevet raske efter at have haft virusset.

Den behandling fik netop en "tilladelse til brug i nødsituationer", selv om behandlingen ikke har været underlagt test med kontrolgrupper.

Det er ikke en egentlig godkendelse, men det betyder, at en umiddelbart sikker og lovende behandling kan bruges i kriser.

De seneste uger er flere vaccinekandidater fra selskaberne Moderna, Pfizer Inc og AstraZeneca gået ind i testfaser, hvor håbet er, at tusindvis af frivillige melder sig til at deltage.

Selskabet Johnson & Johnson sagde sidste uge, at det håber på, at 60.000 mennesker kan værges til dets fase 3-test af en mulig vaccine.

