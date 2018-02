Et ud af fire irakiske børn lever i fattigdom, og tre millioner børn fik uddannelse eller skolegang afbrudt.

Bagdad. Krigen mod jihadisterne i Islamisk Stat, som blev erklæret nedkæmpet i Irak i december, har taget hårdt på irakiske børn, oplyser FN-organisationen Unicef.

- Et ud af fire børn lever i fattigdom, og fire millioner er afhængige af nødhjælp, siger FN-organet, som bekræfter, at skoler og uddannelsessteder er blevet angrebet 150 gange siden 2014.

- Halvdelen af Iraks skoler skal have udbedret skader eller delvist genopbygges, hedder det.

- Tre millioner børn fik deres uddannelse eller skolegang afbrudt, fastslår Unicef, som har offentliggjort tallene søndag.

Tallene er offentliggjort dagen før starten på en stor konference i Kuwait, hvor der skal findes penge til genopbygning af Irak.

Den irakiske regering har en målsætning om at få indsamlet 100 milliarder dollar (omkring 608 milliarder kroner) i udenlandske investeringer på områder som transport, energi og landbrug i forbindelse med genopbygningen af landet.

- Børn er Iraks fremtid, siger Geert Cappelaere, som er regional direktør for Unicef i Mellemøsten og Nordafrika.

- Konferencen i Kuwait om Irak er en mulighed for verdens ledere til at vise, hvad vi er villige til at investere i børn og et stabilt Irak, siger Cappelaere videre.

USA, som støtter en international koalition, der sikrede irakerne massiv luftstøtte i kampen mod Islamisk Stat, har ikke planer om at bidrage med penge ved konferencen i Kuwait, siger vestlige diplomater og amerikanske embedsmænd.

/ritzau/Reuters