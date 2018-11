En farvet dørmand blev skud ned og dræbt af politiet, mens han prøvede at stoppe noget skyderi ved en bar i Chicago, USA. Det skriver avisen New York Post.

Den 26-årige vagt, Jemel Robertson, havde tilbageholdt en person, der var involveret i en skudepisode foran baren Manny's Blue Room, der ligger i forstaden Robbins i Illinois.

Skyderiet begyndte ved 4-tiden om morgenen søndag, ifølge tv-stationen Fox32.

De betjente, som ilede til stedet, misforstod situationen og troede, at den farvede mand, var en af de slemme fyre, sagde vidnet Adam Harris.

Baren Manny's Blue Room Lodge, hvor dørmanden blev skudt af politiet ved 4-tiden søndag morgen. Foto: Google Street View Vis mere Baren Manny's Blue Room Lodge, hvor dørmanden blev skudt af politiet ved 4-tiden søndag morgen. Foto: Google Street View

»Alle råbte 'Sikkerhedsvagt! Han er sikkerhedsvagten'« fortalte Harris. »De så simpelten en sort mand, og så dræbte de ham.«

Ballademagerne var tidligere på aftenen blevet bedt om at forlade baren, men de vendte tilbage med et våben. Og det fik Robertson til at gå i aktion.

Han tacklede en af mændene og holdt ham fast på jorden, indtil politiet kom frem.

»Han ventede bare på at politiet kom frem. Jeg går ud fra, at politiet troede, at han var en af de slemme drenge, for han holdt sin pistol foran fyren, og så skød de ham,« sagde Adam Harris.

It is with great sadness that we inform you of the tragic passing of 2010 Lane Tech graduate and Lane Tech Basketball alumn, Jemel Roberson. We pass along our deepest condolences to the friends and family of Jemel. Jemel had a big smile and a bigger heart. You will be missed. pic.twitter.com/gpdrI6qQtc — Lane Tech Basketball (@LaneTechHoops) 12. november 2018

Jemel Robertson blev sendt på hospitalet, men da var det for sent. Han døde der, ifølge politiet.

Fire andre blev skudt, inklusiv den mistænkte pistolmand, men de fik alle mindre skader.

Jemel Roberson var organist ved New Spiritual Light Baptist Church i Chicago.

»Hvordan i alverden bliver en sikkerhedsvagt skudt af politiet?«, spøger Walter Turner, en af dørmandens venner fra kirken.

»Han var en ung mand, der bogstaveligt talt udførte sit job, og nu er han væk,« fortæller han tv-stationen ABC fra Chicago.

Skuddrabet bliver efterforsket af Midlothian Police Department, ifølge avisen Chicago Sun-Times.