Efter 25 år er det slut for Friendly's.

Den amerikanske fastfood-kæde er havnet i store økonomiske problemer på grund af coronakrisen og har nu indgivet en konkursbegæring.

Det meddeler selskabet selv på sin hjemmeside, hvor det fremgår, at man i de seneste to år har kæmpet for livet og forsøgt at genopfinde konceptet med en stribe nye tiltag.

»Uheldigvis blev vores fremskridt i lighed med mange andre restauranter pludselig afbrudt af de katastrofale følger af covid-19, og det medførte et fald i omsætningen, da spisestederne havde lukket i flere måneder og kun er genåbnet med begrænset kapacitet,« som direktør George Michel udtrykker det.

Friendly's har 130 restauranter i USA, hovedsageligt på den amerikanske østkyst. Kæden er nok mest kendt for sin is, der også kan købes i mange supermarkeder.

Det ser dog ud til, at amerikanerne også i fremtiden kan nyde maden herfra i et eller andet omfang.

Konkursbegæringen er indgivet ifølge de såkaldte 'chapter 11'-regulativer, der reelt giver mulighed for en omstrukturering af selskabet. I tilfældet med Friendly's betyder det, at fastfoodkæden bliver overtaget af Amici Partners Group.

Der skal i midten af december holdes en høring med myndighederne, inden aftalen eventuelt kan godkendes – for en plan for gældsafvikling skal eksempelvis fremlægges. Alle restauranter vil stadig have åbent i perioden.

Hvis fastfood-kæden bliver overtaget af de nye ejere, forventes det, at 'stort set alle' medarbejdere kan beholde deres job.

Flere andre kendte amerikanske fastfood-kæder har også haft så store problemer under coronakrisen, at de ligeledes har indgivet konkursbegæringer. Det drejer sig om eksempelvis Ruby Tuesday, Chuck E. Cheese og Sizzler.