Den verdensomspændende fastfood-kæde KFC er kommet i bekneb med deres historiske slogan.

Situationen med den globale coronapandemi – og et særligt fokus på god håndhygiejne – har sat sloganets ordlyd i et uheldigt, upassende lys.

Så uheldigt, at sloganet nu er sløjfet, skriver BBC.

Sloganet – som blandt andet har stået på siden af KFC’s papspande (buckets) siden 1950 – lyder: It's Finger Lickin' Good'.

Finger Lickin Good-sloganet står på flere af KFC's produkter. Her på en sauce. Foto: Wikimedia Commons Vis mere Finger Lickin Good-sloganet står på flere af KFC's produkter. Her på en sauce. Foto: Wikimedia Commons

Løst oversat til dansk: Så gode, at man er nødt til at slikke sine fingre – (bagefter man har spist de friturestegte kyllingestykker).

Siden den globale coronakrise tog fart i foråret, og sidenhen med smittetal i tusindvis galoperede ind over USA, har flere bekymrede amerikanere klaget over det finger-slikkende slogan.

Ifølge BBC modtog det amerikanske kontrolorgan for reklamer, Advertising Standards Authority, alene i marts 163 klager over en KFC-reklamefilm, hvor folk slikker på deres fingre.

I klagerne blev der rejst bekymring om, at de finger-slikkende skuespillere og det 70 år gamle motto ville resultere i, at folk generelt tog for let på coronatruslen, og at virussen derfor ville stige.

Foto: Flickr/Google Vis mere Foto: Flickr/Google

KFC valgte efterfølgende at tage reklamen ned.

Og nu er det så kommet til mottoet:

»Vi står i en unik situation – med et ikonisk slogan, der ikke rigtig passer til de nuværende omgivelser,« lyder begrundelsen om at fjerne mottoet fra den friterede kylling-virksomhed.

KFC oplyser, at sloganet ikke er endegyldigt droppet, men blot sat på bænken – ligesom det blev fra 1990-2008 – indtil udfordringerne med corona er overstået.

Visuelt har KFC beholdt sloganet, men pixeleret den del, der hedder Finger Lickin, så sloganet nu bare hedder: 'It’s xxxxxx xxxxxx Good'.

KFC har omkring 20.000 restauranter verden over. Seks af dem ligger i Danmark.