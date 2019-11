Solen var for længst gået ned, da himlen pludseligt lyste op i St. Louis i den amerikanske delstat Missouri.

Lysglimtet varede kun et kort øjeblik. Og så kom braget.

Det, folk på tværs af i alt ni stater var vidne til, og som flere kameraer forevigede på optagelser, var meteorsværmen Tauridernes passage, skriver blandt andre New York Post.

Det fascinerende syn kunne ses omkring klokken 21 dansk tid 11. november, og en NASA-talsmand bekræfter, at der var tale om en meteor på omtrent 100 kilo, som havde bevæget sig gennem atmosfæren.

En meteor, der fløj over himlen med en fart på mere end 50.000 kilometer i timen, hvilket altså skabte det høje brag.

Det er uvist, om meteoren sluttede sin rejse på landjorden og nu ligger spredt som meteoritter, lyder det fra Bill Cooke fra NASA Meteoroid Environment-kontoret i Huntsville, Alabama.

»Det er ikke ligesom i filmene. Meteoritter er ikke små brændende undergangssten. Når en meteor rammer jorden, er den helt kold,« fortæller han og afviser i samme omgang, at meteoritter efterlader kæmpestore krater.

Ligeledes understreger han, at der intet farligt er i at samle en meteorit op fra jorden.

»Det her er ikke 'Superman', og meteoritter er ikke kryptonit,« fortæller Bill Cooke og tilføjer, at de mest af alt bare ligner små stykker kul.

Også herhjemme har vi for nylig haft besøg af en meteor - og det er ikke usandsynligt, at rester af den ligger spredt i Sønderjylland.

I midten af september lyste en meteor himlen op over Nordtyskland - et syn, der bredte sig helt til Slagelse, Kirke Hyllinge, Nexø, Vejle og Sorø.

Meteoren brændte op eller eksploderede i 42 kilometers højde over den sønderjyske by Rens lige nord for den dansk-tyske grænse.