Tekashi69 bliver belønnet for en "ekstraordinær" indsats efter at have vidnet mod to bandemedlemmer.

Rapperen og Instagram-stjernen Tekashi69 er onsdag blevet idømt to års fængsel.

Det skriver New York Times.

Dommeren belønnede ham med en nedsat straf, fordi han har vidnet mod to medlemmer af banden Nine Trey Gangsta Bloods, som han selv tidligere var medlem af.

Den 23-årige rapper, som også er kendt som 6ix9ine, har det borgerlige navn Daniel Hernandez.

Han blev anholdt i november 2018 for blandt andet bandekriminalitet, hvilket han erklærede sig skyldig i.

Sigtelserne mod Hernandez var mange, og hvis han var blevet dømt for dem alle, kunne han have fået op mod 47 års fængsel.

Men kort tid efter indgik han en aftale med myndighederne om, at han ville vidne i sager mod to medlemmer af Nine Trey Gangsta Bloods.

Den indsats er af anklagere blevet beskrevet som "ekstraordinær" og "ekstremt brugbar". Derfor nøjes Daniel Hernandez med en fængselsstraf på to år, hvoraf han allerede har afsonet næsten 13 måneder.

Som vidne fremlagde han afgørende detaljer om sin tidligere bande. Det førte til, at to bandemedlemmer blev dømt.

Da det i februar kom frem, at Hernandez ønskede at vidne mod Nine Trey Gangsta Bloods, valgte andre bandemedlemmer i sagen at erklære sig skyldige.

Hernandez har ad flere omgange undskyldt sine handlinger som bandemedlem.

I et brev til dommeren sidste uge skrev han, at der ikke var nogen undskyldninger for handlingerne, og at han selv før anholdelsen havde forsøgt at lægge afstand til sin tidligere bande.

Rapperen med det farverige år og tatoverede ansigt går en uvis fremtid i møde.

Det er under retsmøder blevet påpeget, at han risikerer at blive dræbt eller komme slemt til skade i fængsel, fordi Nine Trey Gangsta Bloods formentlig ønsker hævn.

Hernandez selv har afvist at komme i et vidnebeskyttelsesprogram, når han bliver løsladt. Han ønsker at fortsætte med at optræde, har han understreget.

/ritzau/