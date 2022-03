Efter nogle dramatiske uger i Ukraine har jeg denne uge opholdt mig i London. Her handler det meste naturligvis også om den forfærdelige krig. Men briterne er i den forbindelse blevet tvunget til også at pege sværdet indad.

Alt for længe har man nemlig trådt en uskøn dans med de russiske oligarker, der i 90erne og 00erne gjorde London til deres foretrukne legeplads. Kombinationen af lempelige visaregler og de britiske bankers høje internationale anseelse gjorde London til det perfekte pengevaskeri for udenlandske rigmænd – i øvrigt ikke kun de russiske.

Oligarkerne tog deres milliarder med sig til ’Londongrad’ eller ’Lille Moskva’, som blev kælenavnet for de dyre kvarterer Mayfair, Belgravia og Knightsbridge, oligarkernes yndlingskvarterer.

De investerede og vaskede ved samme lejlighed belejligt pengene i ejendom og britiske firmaer. Roman Abramovichs hus på Kensington Palace Gardens, der er vurderet til at koste næsten halvanden milliarder kroner, ligger som mange af de andre af oligarkernes nyindkøbte huse og lejligheder belejligt tæt på den russiske ambassade og jetsetlivet i det indre London.

Roman Abramovich i sine velmagtsdage som Chelseaejer. Han forsøger nu at sælge klubben, men er forhindret grundet de nye sanktioner Foto: BEN STANSALL Vis mere Roman Abramovich i sine velmagtsdage som Chelseaejer. Han forsøger nu at sælge klubben, men er forhindret grundet de nye sanktioner Foto: BEN STANSALL

Der blev måske rynket en smule på næsen af de nyrige russeres hang til sportsbiler i prangende farver, dyre pelse og glimtende diamanter. Men deres penge var jo gode nok, og i London er det i øvrigt ikke god stil at diskutere pengeanliggender offentligt.

Politisk var der stor velvillighed til at modtage oligarkerne og deres milliarder uden ubehagelige spørgsmål om pengenes ophav. ’Det gyldne visa’, hvormed udlændinge kunne sikre sig opholdstilladelse for en investering i Storbritannien for minimum en million pund, var et greb i lommen for oligarkerne, og samtlige premierministre fra John Major over Tony Blair, David Cameron og Boris Johnson har nærmest slået knuder på sig selv for at sikre, at de russiske milliarder tilflød netop Storbritannien.

Så oligarkerne gled ind i de øverste lag af det britiske samfund, samtidig med at de fleste af dem opholdt nær kontakt med Kreml og Vladimir Putin. De blev gavmilde donorer til særligt Boris Johnsons konservative parti, og gradvis sikrede de sig en stigende indflydelse på britiske anliggender.

Roman Abramovichs køb af Chelsea FC var den mest højtprofilerede af disse investeringer, men langtfra den eneste. Russerne parkerede langt over 100 milliarder kroner i Storbritannien på denne måde. Der var enkelte advarsler undervejs om den betænkelige nærhed mellem Vladimir Putin, de russiske oligarker og deres investeringer, men ingen reagerede for alvor. Pengene var simpelthen for gode.

Roman Abramovich yacht, Solaris, var verdens største da han købte den. Den er 140 meter lang. Siden har Asher Usmanov, en anden London-baseret russisk oligark købt en endnu større båd Foto: JOSEP LAGO Vis mere Roman Abramovich yacht, Solaris, var verdens største da han købte den. Den er 140 meter lang. Siden har Asher Usmanov, en anden London-baseret russisk oligark købt en endnu større båd Foto: JOSEP LAGO

Flere kommentatorer har undervejs påpeget, at Putin formodentlig har haft mere succes med at infiltrere det britiske politiske system på denne måde end ved hjælp af spioner, aflytning og alskens ’gammeldags’ statsfjendtlig virksomhed. For London åbnede helt frivilligt armene og omfavnede de rige russere, selv da det stod lysende klart, at Vladimir Putin var ude i et aggressivt politisk ærinde.

Der bør være mange røde ører i og omkring Westminster disse dage. Nu lukker man porten til Londongrad. Det er nærmest ufatteligt, at det ikke skete før. De oligarker, der ikke allerede har forladt byen, vil søge videre mod deres villaer ved Middelhavet eller besiddelser i alverdens skattely.

Det er nok begrænset, hvor mange russiskarrangerede champagnefester ved Wimbledon eller Royal Ascot, der vil blive afholdt i år. De rige russeres ekstravagante arrangementer for eliten over sommeren har ellers været store tilløbsstykker.

Men på sigt vil de russiske milliardærer og deres dyre vaner blive erstattet af andre tvivlsomme formuer. London har altid været et trækplaster for verdens rigeste, ligegyldigt hvordan formuerne er blevet til. Det er ikke mere end nogle måneder siden, at Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed Bin Salman, der blandt andet anklages for at stå bag mordet på journalisten Jamal Khashoggi, stod i spidsen for købet af Newcastle United.

De russiske oligarkers tid i London er muligvis forbi, men andre oligarker vil står klar med tunge tegnebøger – og de vil formodentlig blive budt velkommen til London med åbne arme.